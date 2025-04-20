Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
177,00
Економія при броні: -18,60 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
312,00
Економія при броні: -37,20 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
420,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
420,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
173,00
Економія при броні: -18,50 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
461,20
Економія при броні: -70,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
420,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн