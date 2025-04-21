Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
363,28
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
442,10
Економія при броні: -46,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
442,10
Економія при броні: -46,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
403,30
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -53,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
282,31
Економія при броні: -5,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -53,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
186,90
Економія при броні: -27,30 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -53,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,50
Економія при броні: -53,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -2,40 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,50
Економія при броні: -53,90 грн