Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -69,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
161,80
Економія при броні: -5,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
441,70
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,30
Економія при броні: -38,30 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
384,40
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я