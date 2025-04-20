Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,30
Економія при броні: -39,80 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
420,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
384,10
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
107,92
Економія при броні: -4,87 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
384,40
Економія при броні: -5,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
384,10
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
420,00
Економія при броні: -46,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
153,64
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
279,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я