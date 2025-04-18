Харків (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -62,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
154,70 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн