Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
443,70
Економія при броні: -13,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
173,00
Економія при броні: -16,10 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -51,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
422,10
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
161,80
Економія при броні: -4,90 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
129,60
Економія при броні: -24,95 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -51,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
161,30
Економія при броні: -7,67 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
161,80
Економія при броні: -4,90 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,50
Економія при броні: -51,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Нейромакс розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
449,30
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Здоров'я
194,40 грн
Нейромакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
351,60 грн