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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Львів
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
101.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
176,39
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
111.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
164,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
113.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
264,33
Економія при броні:
-34,51 грн
229,82
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
113.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
198,05
Економія при броні:
-7,01 грн
191,04
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
203,98
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
303,04
Економія при броні:
-4,22 грн
298,82
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
204,90
грн
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Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
239,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
208,11
Економія при броні:
-11,93 грн
196,18
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
215,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 10
113.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
202,20
Економія при броні:
-0,10 грн
202,10
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
220,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
113.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
202,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
113.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
183,08
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
202,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 114
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
202,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Франка Івана, 12-А/1
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
205,80
Економія при броні:
-3,70 грн
202,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28
114.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
265,10
Економія при броні:
-34,70 грн
230,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
205,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 62
114.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
203,98
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
114.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,76
грн
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