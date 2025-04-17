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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Київ
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Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
174.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
239.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
215,57
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
249.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
268,50
Економія при броні:
-12,20 грн
256,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
249.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
261,67
Економія при броні:
-17,58 грн
244,09
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
249.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
272,14
Економія при броні:
-15,28 грн
256,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
254.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
262,83
Економія при броні:
-18,21 грн
244,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
254.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
280,41
Економія при броні:
-15,25 грн
265,16
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
257.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
246,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
263.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
316,16
Економія при броні:
-11,49 грн
304,67
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
266.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
193,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
270.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
212,17
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
280.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
295.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
295.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
263,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
295.9 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
247,85
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 110
315.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
211,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
323.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
168,91
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
325.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
217,78
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
334.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
236,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
339.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
160,83
грн
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