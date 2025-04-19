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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
64.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
226,34
Економія при броні:
-10,98 грн
215,36
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
64.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
225,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
281,90
Економія при броні:
-9,98 грн
271,92
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
65.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
317,89
Економія при броні:
-18,42 грн
299,47
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
69.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
236,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
72.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
267,16
Економія при броні:
-10,63 грн
256,53
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
76.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
273,35
Економія при броні:
-16,79 грн
256,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
275,73
Економія при броні:
-17,46 грн
258,27
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
107.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
291,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
107.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,01
Економія при броні:
-43,52 грн
230,49
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
107.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
160,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
126.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
321,24
Економія при броні:
-17,12 грн
304,12
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
134.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
283,39
Економія при броні:
-18,11 грн
265,28
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
135.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
262,80
Економія при броні:
-18,45 грн
244,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
138.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
210,11
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
139.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
300,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
151.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
212,17
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
198.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
268,58
Економія при броні:
-12,13 грн
256,45
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
201.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
273,69
Економія при броні:
-17,66 грн
256,03
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
202.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
259,23
Економія при броні:
-14,96 грн
244,27
грн
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