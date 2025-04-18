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Фітосепт (Fitosept)
Фітосепт (Fitosept)
Київ
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
17.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
59.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
22,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
99.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
190.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
208.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
239.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
246.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,68
Економія при броні:
-1,51 грн
26,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
246.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
248.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
249.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,64
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
249.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Заводська, 31
262.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,78
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
274.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
290.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
299.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
29,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
301.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,83
Економія при броні:
-1,97 грн
26,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 74
301.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,50
Економія при броні:
-1,63 грн
26,87
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
302.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
303.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,79
Економія при броні:
-1,93 грн
26,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
306.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,49
Економія при броні:
-1,63 грн
26,86
грн
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