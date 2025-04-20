Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1102,00
Економія при броні: -158,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1084,00
Економія при броні: -140,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1166,15
Економія при броні: -129,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1141,20
Економія при броні: -145,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1084,00
Економія при броні: -119,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1084,00
Економія при броні: -119,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
561,41
Економія при броні: -26,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1196,43
Економія при броні: -149,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1183,34
Економія при броні: -160,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1172,03
Економія при броні: -146,23 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1137,10
Економія при броні: -111,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1251,62
Економія при броні: -76,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1199,99
Економія при броні: -44,71 грн