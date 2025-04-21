Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1212,25
Економія при броні: -193,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,00
Економія при броні: -110,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1245,54
Економія при броні: -195,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
565,87
Економія при броні: -68,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
538,15
Економія при броні: -41,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1152,40
Економія при броні: -76,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1243,17
Економія при броні: -192,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1134,57
Економія при броні: -140,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1143,60
Економія при броні: -67,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1203,03
Економія при броні: -177,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1260,48
Економія при броні: -235,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1131,40
Економія при броні: -55,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма