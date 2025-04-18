Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1205,13
Економія при броні: -160,07 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1168,41
Економія при броні: -131,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1172,03
Економія при броні: -161,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1157,85
Економія при броні: -183,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
569,32
Економія при броні: -82,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1047,60
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1146,40
Економія при броні: -159,69 грн