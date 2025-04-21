Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1244,71
Економія при броні: -195,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1234,15
Економія при броні: -145,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1089,50
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1203,78
Економія при броні: -174,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1180,50
Економія при броні: -151,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1089,50
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1206,94
Економія при броні: -205,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1199,26
Економія при броні: -168,28 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1221,48
Економія при броні: -190,50 грн