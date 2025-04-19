Львів (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1113,78
Економія при броні: -119,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1089,50
Економія при броні: -53,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1188,64
Економія при броні: -181,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1131,40
Економія при броні: -95,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1045,10
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма