Київ (адресу не вказано)
Доступно в 731 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,50
Економія при броні: -107,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1167,90
Економія при броні: -177,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1197,45
Економія при броні: -196,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1131,35
Економія при броні: -124,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1200,81
Економія при броні: -189,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1089,50
Економія при броні: -9,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма