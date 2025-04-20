Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1188,64
Економія при броні: -192,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1084,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1150,46
Економія при броні: -57,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1136,85
Економія при броні: -141,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1163,89
Економія при броні: -205,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1204,25
Економія при броні: -222,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1134,02
Економія при броні: -175,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1167,85
Економія при броні: -173,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1160,13
Економія при броні: -166,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1214,47
Економія при броні: -220,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1161,55
Економія при броні: -167,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1084,00
Економія при броні: -156,00 грн