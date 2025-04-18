Харків (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1174,64
Економія при броні: -174,06 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1185,35
Економія при броні: -171,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1181,07
Економія при броні: -158,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма