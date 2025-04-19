Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1181,74
Економія при броні: -57,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1238,30
Економія при броні: -207,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1221,71
Економія при броні: -90,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1144,32
Економія при броні: -136,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1178,58
Економія при броні: -147,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1218,72
Економія при броні: -210,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
606,38
Економія при броні: -102,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1216,65
Економія при броні: -149,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1192,13
Економія при броні: -213,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1188,98
Економія при броні: -210,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1226,09
Економія при броні: -247,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1151,43
Економія при броні: -190,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1185,51
Економія при броні: -113,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1127,93
Економія при броні: -148,84 грн