Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1033,60
Економія при броні: -31,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1199,94
Економія при броні: -199,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1199,75
Економія при броні: -73,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
997,70
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1245,18
Економія при броні: -211,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
997,70
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
540,21
Економія при броні: -61,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1195,98
Економія при броні: -162,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Візан таблетки 2 мг №28
Байєр Фарма
1187,40 грн