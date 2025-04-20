Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
635,00
Економія при броні: -81,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1185,00
Економія при броні: -34,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
655,00
Економія при броні: -101,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1208,08
Економія при броні: -57,08 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
615,00
Економія при броні: -61,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1185,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
701,76
Економія при броні: -105,04 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1207,44
Економія при броні: -47,63 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
723,74
Економія при броні: -104,87 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1238,33
Економія при броні: -57,73 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -64,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,50
Економія при броні: -35,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
615,00
Економія при броні: -58,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1161,75
Економія при броні: -171,75 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1185,00
Економія при броні: -131,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
615,00
Економія при броні: -24,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1175,00
Економія при броні: -30,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1185,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -77,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1191,80
Економія при броні: -35,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
712,08
Економія при броні: -23,85 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
985,56
Економія при броні: -44,46 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1264,20
Економія при броні: -53,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -64,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,50
Економія при броні: -35,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
719,98
Економія при броні: -111,85 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1263,94
Економія при броні: -120,32 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1259,97
Економія при броні: -84,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
714,98
Економія при броні: -94,45 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1212,35
Економія при броні: -54,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
663,29
Економія при броні: -57,89 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1282,24
Економія при броні: -169,30 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1270,57
Економія при броні: -79,65 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
655,00
Економія при броні: -101,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1206,79
Економія при броні: -55,79 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
673,27
Економія при броні: -67,87 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
986,08
Економія при броні: -44,06 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1240,37
Економія при броні: -55,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
723,67
Економія при броні: -168,41 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1246,05
Економія при броні: -186,38 грн