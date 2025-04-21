Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
726,09
Економія при броні: -127,33 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
487,87
Економія при броні: -30,11 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1231,19
Економія при броні: -75,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
528,40
Економія при броні: -26,16 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1217,00
Економія при броні: -73,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
714,14
Економія при броні: -90,31 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1243,96
Економія при броні: -78,87 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1226,97
Економія при броні: -77,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1217,00
Економія при броні: -73,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -52,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,80
Економія при броні: -51,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -32,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
924,92
Економія при броні: -56,16 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
707,34
Економія при броні: -83,51 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
192,90
Економія при броні: -9,43 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1274,25
Економія при броні: -67,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
703,73
Економія при броні: -79,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
527,78
Економія при броні: -25,22 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1295,15
Економія при броні: -57,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
668,64
Економія при броні: -28,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -32,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,80
Економія при броні: -51,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
691,81
Економія при броні: -94,44 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1213,29
Економія при броні: -69,63 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1247,36
Економія при броні: -75,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
709,10
Економія при броні: -101,04 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
386,25
Економія при броні: -20,20 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1240,93
Економія при броні: -62,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
686,90
Економія при броні: -59,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
973,60
Економія при броні: -59,12 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
710,12
Економія при броні: -100,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
929,53
Економія при броні: -129,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1300,15
Економія при броні: -119,21 грн