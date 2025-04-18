Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 325 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
703,89
Економія при броні: -87,45 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1273,13
Економія при броні: -152,52 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1334,69
Економія при броні: -99,93 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
703,12
Економія при броні: -24,84 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1174,88
Економія при броні: -49,97 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1209,78
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
684,55
Економія при броні: -64,02 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1348,36
Економія при броні: -176,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1238,16
Економія при броні: -63,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
728,98
Економія при броні: -108,45 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1213,19
Економія при броні: -85,68 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1274,17
Економія при броні: -95,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
692,00
Економія при броні: -70,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
668,92
Економія при броні: -32,20 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1170,20
Економія при броні: -21,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
682,51
Економія при броні: -77,11 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1235,75
Економія при броні: -59,57 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн