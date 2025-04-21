Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
713,66
Економія при броні: -59,08 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1200,18
Економія при броні: -56,61 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
499,56
Економія при броні: -31,36 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -72,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
716,76
Економія при броні: -21,78 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
707,61
Економія при броні: -88,12 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1013,13
Економія при броні: -49,37 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1302,28
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
650,60
Економія при броні: -29,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
724,40
Економія при броні: -116,05 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1233,08
Економія при броні: -89,01 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1246,40
Економія при броні: -88,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
715,62
Економія при броні: -113,29 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1222,30
Економія при броні: -64,71 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1271,40
Економія при броні: -61,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -39,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
477,80
Економія при броні: -14,48 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -72,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
860,04
Економія при броні: -26,06 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1191,80
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
656,10
Економія при броні: -34,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1022,28
Економія при броні: -49,31 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
726,31
Економія при броні: -102,48 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1236,33
Економія при броні: -95,86 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1271,04
Економія при броні: -99,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
721,68
Економія при броні: -97,85 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1228,45
Економія при броні: -98,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1241,72
Економія при броні: -87,95 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
727,33
Економія при броні: -103,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1184,69
Економія при броні: -95,75 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1230,04
Економія при броні: -90,61 грн