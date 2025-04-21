Київ
Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
713,66
Економія при броні: -59,08 грн
654,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1200,18
Економія при броні: -56,61 грн
1143,57 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
499,56
Економія при броні: -31,36 грн
468,21 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
642,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -72,00 грн
621,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
716,76
Економія при броні: -21,78 грн
694,98 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
472,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
707,61
Економія при броні: -88,12 грн
619,49 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1013,13
Економія при броні: -49,37 грн
963,76 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1302,28
Економія при броні: -68,00 грн
1234,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
562,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1183,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
581,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1126,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1159,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
582,15 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1101,25 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1218,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
610,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1163,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1164,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
650,60
Економія при броні: -29,10 грн
621,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
555,98 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1180,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
724,40
Економія при броні: -116,05 грн
608,35 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1233,08
Економія при броні: -89,01 грн
1144,07 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1246,40
Економія при броні: -88,74 грн
1157,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
715,62
Економія при броні: -113,29 грн
602,33 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1222,30
Економія при броні: -64,71 грн
1157,59 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1271,40
Економія при броні: -61,02 грн
1210,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -39,00 грн
621,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
477,80
Економія при броні: -14,48 грн
463,32 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
558,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1136,75 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1198,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -72,00 грн
621,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
860,04
Економія при броні: -26,06 грн
833,98 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1191,80
Економія при броні: -11,30 грн
1180,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
656,10
Економія при броні: -34,60 грн
621,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1022,28
Економія при броні: -49,31 грн
972,97 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
726,31
Економія при броні: -102,48 грн
623,83 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1236,33
Економія при броні: -95,86 грн
1140,47 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1271,04
Економія при броні: -99,23 грн
1171,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
571,05 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1161,25 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1201,75 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
631,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
721,68
Економія при броні: -97,85 грн
623,83 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1228,45
Економія при броні: -98,10 грн
1130,35 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1241,72
Економія при броні: -87,95 грн
1153,77 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
727,33
Економія при броні: -103,50 грн
623,83 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1184,69
Економія при броні: -95,75 грн
1088,94 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1230,04
Економія при броні: -90,61 грн
1139,43 грн
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