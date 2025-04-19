Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
734,71
Економія при броні: -126,63 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
394,40
Економія при броні: -29,27 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1098,45
Економія при броні: -80,61 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -48,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
684,96
Економія при броні: -5,76 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,90
Економія при броні: -69,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1098,94
Економія при броні: -57,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -81,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1141,60
Економія при броні: -9,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
725,81
Економія при броні: -91,34 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1040,33
Економія при броні: -163,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1230,72
Економія при броні: -77,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
714,82
Економія при броні: -106,88 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
293,74
Економія при броні: -18,65 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1345,54
Економія при броні: -147,78 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -48,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,50
Економія при броні: -62,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
683,70
Економія при броні: -71,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1217,00
Економія при броні: -85,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1191,80
Економія при броні: -33,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
660,50
Економія при броні: -48,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
716,70
Економія при броні: -37,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда