Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
648,50
Економія при броні: -38,30 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
477,80
Економія при броні: -19,72 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
715,29
Економія при броні: -107,28 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
615,00
Економія при броні: -54,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1170,04
Економія при броні: -42,54 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1185,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
715,56
Економія при броні: -117,01 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
689,63
Економія при броні: -80,94 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
700,40
Економія при броні: -103,16 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
713,32
Економія при броні: -138,98 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -70,40 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,30
Економія при броні: -49,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
750,84
Економія при броні: -41,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
708,76
Економія при броні: -111,22 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
736,58
Економія при броні: -139,09 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -70,40 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1202,20
Економія при броні: -57,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
725,08
Економія при броні: -127,08 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
719,37
Економія при броні: -139,32 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн