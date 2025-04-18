Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
717,05
Економія при броні: -81,39 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
511,66
Економія при броні: -73,29 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1214,71
Економія при броні: -58,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
710,78
Економія при броні: -100,34 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1205,50
Економія при броні: -44,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1299,53
Економія при броні: -58,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,50
Економія при броні: -61,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1117,73
Економія при броні: -30,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1112,64
Економія при броні: -25,06 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1228,10
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда