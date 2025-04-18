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Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 428 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
577,40 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1108,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
625,20 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1145,75 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1165,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
575,25 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1132,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1202,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
581,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1090,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1191,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
717,05
Економія при броні: -81,39 грн
635,66 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
511,66
Економія при броні: -73,29 грн
438,37 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1214,71
Економія при броні: -58,52 грн
1156,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
652,55 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1160,25 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1199,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
640,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
568,85 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1221,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
710,78
Економія при броні: -100,34 грн
610,44 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1205,50
Економія при броні: -44,58 грн
1160,92 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1299,53
Економія при броні: -58,28 грн
1241,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
641,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,50
Економія при броні: -61,60 грн
1132,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
954,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
634,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1150,95 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1209,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
641,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1117,73
Економія при броні: -30,14 грн
1087,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
664,55 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1146,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
582,05 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1123,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1184,35 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
589,65 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1124,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1223,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
572,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -39,60 грн
641,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1112,64
Економія при броні: -25,06 грн
1087,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1228,10
Економія при броні: -35,30 грн
1192,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
602,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1200,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1204,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
625,85 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1104,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1210,05 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
593,30 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1125,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1193,50 грн
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