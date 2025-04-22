Київ
Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
684,80
Економія при броні: -59,90 грн
624,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1003,38
Економія при броні: -43,68 грн
959,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
598,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1159,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1228,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
626,20
Економія при броні: -18,79 грн
607,41 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1176,75
Економія при броні: -35,30 грн
1141,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
598,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1187,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1218,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -55,70 грн
624,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
757,25
Економія при броні: -26,05 грн
731,20 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
624,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1119,64
Економія при броні: -68,54 грн
1051,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1187,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
722,09
Економія при броні: -110,26 грн
611,83 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
505,46
Економія при броні: -36,42 грн
469,05 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1267,64
Економія при броні: -85,70 грн
1181,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
684,80
Економія при броні: -59,90 грн
624,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
860,11
Економія при броні: -37,51 грн
822,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
580,55 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1180,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
702,90
Економія при броні: -83,21 грн
619,69 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1232,10
Економія при броні: -75,20 грн
1156,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
506,94
Економія при броні: -36,36 грн
470,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
587,95 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1095,75 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1128,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -68,60 грн
624,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
681,52
Економія при броні: -41,72 грн
639,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1187,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
587,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
736,19 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
232,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
713,93
Економія при броні: -102,10 грн
611,83 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
715,77
Економія при броні: -34,70 грн
681,07 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1249,38
Економія при броні: -72,49 грн
1176,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
374,94 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
708,12
Економія при броні: -22,62 грн
685,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
589,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
702,37
Економія при броні: -90,45 грн
611,92 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1034,11
Економія при броні: -48,24 грн
985,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
598,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1170,00 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1187,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
730,30
Економія при броні: -118,13 грн
612,17 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
523,38
Економія при броні: -66,58 грн
456,80 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1259,50
Економія при броні: -81,92 грн
1177,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
598,50 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1159,00 грн
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