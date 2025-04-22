Актовегін розчин для ін'єкцій (Actovegin® solution for injections)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
684,80
Економія при броні: -59,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1003,38
Економія при броні: -43,68 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
626,20
Економія при броні: -18,79 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1176,75
Економія при броні: -35,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
680,60
Економія при броні: -55,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
757,25
Економія при броні: -26,05 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1119,64
Економія при броні: -68,54 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
722,09
Економія при броні: -110,26 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
505,46
Економія при броні: -36,42 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1267,64
Економія при броні: -85,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
684,80
Економія при броні: -59,90 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
860,11
Економія при броні: -37,51 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
702,90
Економія при броні: -83,21 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1232,10
Економія при броні: -75,20 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
506,94
Економія при броні: -36,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
693,50
Економія при броні: -68,60 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
681,52
Економія при броні: -41,72 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
713,93
Економія при броні: -102,10 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
715,77
Економія при броні: -34,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1249,38
Економія при броні: -72,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
708,12
Економія при броні: -22,62 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1152,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
702,37
Економія при броні: -90,45 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
1194,70 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1034,11
Економія при броні: -48,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
730,30
Економія при броні: -118,13 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда
523,38
Економія при броні: -66,58 грн
Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Такеда
1259,50
Економія при броні: -81,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Такеда
Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Такеда