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Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл, №5 - Львів (156478) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1064,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1071,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1106,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1173,93
Економія: -133,25 грн
1040,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1169,98
Економія: -129,30 грн
1040,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1225,99
Економія: -185,31 грн
1040,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
1248,11
Економія: -178,64 грн
1069,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1243,36
Економія: -183,35 грн
1060,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
1173,95
Економія: -133,27 грн
1040,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1106,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
1243,99
Економія: -203,31 грн
1040,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1169,98
Економія: -129,30 грн
1040,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1169,98
Економія: -129,30 грн
1040,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
1169,98
Економія: -129,30 грн
1040,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1106,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1106,40 грн