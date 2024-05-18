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Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл, №5 - Харків (156478) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1193,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
1302,31
Економія: -232,84 грн
1069,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1199,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2), ампула (4)
1139,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3), ампула (3)
1140,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
1330,99
Економія: -261,52 грн
1069,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
1189,05 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), ампула (2)
1193,15 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: ампула (1)
1195,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: ампула (4)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1179,60
Економія: -109,80 грн
1069,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1174,99
Економія: -134,20 грн
1040,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (1)
1141,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1043,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5), ампула (1)
1329,21
Економія: -259,74 грн
1069,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), ампула (1)
1141,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1133,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1198,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: ампула (2)
1141,45 грн