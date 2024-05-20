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Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл, №5 - Запоріжжя (156477) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
620,00
Економія: -109,00 грн
511,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (10)
585,00
Економія: -74,00 грн
511,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
640,00
Економія: -129,00 грн
511,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: ампула (4)
581,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6), ампула (1)
614,71
Економія: -68,79 грн
545,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), ампула (4)
601,93
Економія: -80,35 грн
521,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
471,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
571,22
Економія: -63,73 грн
507,49 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
585,00
Економія: -74,00 грн
511,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
543,75 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
585,00
Економія: -74,00 грн
511,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), ампула (1)
651,10
Економія: -127,80 грн
523,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
571,22
Економія: -63,73 грн
507,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
581,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), ампула (2)
576,51
Економія: -30,91 грн
545,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
580,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
504,83 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
585,00
Економія: -74,00 грн
511,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
599,25
Економія: -77,67 грн
521,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
569,47
Економія: -56,34 грн
513,13 грн