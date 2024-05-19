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Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл, №5 - Львів (156477) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
527,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (1)
560,43
Економія: -43,27 грн
517,16 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
499,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
572,59
Економія: -64,91 грн
507,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
527,10 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
540,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
733,50
Економія: -212,60 грн
520,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
505,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
591,99
Економія: -84,31 грн
507,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
577,99
Економія: -70,31 грн
507,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (1)
549,16
Економія: -26,94 грн
522,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3), ампула (1)
733,50
Економія: -212,60 грн
520,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
598,27
Економія: -99,12 грн
499,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
571,22
Економія: -63,54 грн
507,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -91,31 грн
507,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
577,99
Економія: -70,31 грн
507,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
608,99
Економія: -101,31 грн
507,68 грн