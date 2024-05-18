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Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл, №5 - Харків (156477) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), ампула (4)
583,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
526,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), ампула (3)
592,21
Економія: -70,64 грн
521,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: ампула (3)
582,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (3)
549,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), ампула (4)
545,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), ампула (4)
569,98
Економія: -49,22 грн
520,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), ампула (1)
580,55 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), ампула (2)
581,55 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), ампула (1)
581,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
703,50
Економія: -182,60 грн
520,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
567,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), ампула (2)
673,50
Економія: -151,20 грн
522,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
572,59
Економія: -64,93 грн
507,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
584,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
580,45 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
523,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), ампула (2)
597,76
Економія: -76,19 грн
521,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (3)
554,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
582,35 грн