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Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл, №25 - Одеса (156476) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
1051,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: ампула (23)
1192,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: розчин для ін'єкцій (15)
1170,92
Економія: -132,29 грн
1038,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), ампула (24)
1157,30
Економія: -128,30 грн
1029,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: розчин для ін'єкцій (19)
1089,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: ампула (13)
1050,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: розчин для ін'єкцій (20)
1172,35
Економія: -81,80 грн
1090,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
1209,99
Економія: -198,23 грн
1011,76 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
1067,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
1121,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2), ампула (12)
1051,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
1120,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
1100,46
Економія: -24,78 грн
1075,68 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1), ампула (16)
1147,78
Економія: -77,49 грн
1070,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
1014,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (22)
1159,07
Економія: -66,85 грн
1092,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
1141,23
Економія: -129,47 грн
1011,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: розчин для ін'єкцій (22)
1160,62
Економія: -70,06 грн
1090,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (12)
932,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1076,00 грн