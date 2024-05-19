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Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл, №25 - Львів (156476) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
1049,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: ампула (15)
1051,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1038,97
Економія: -1,70 грн
1037,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (22)
1182,65
Економія: -92,09 грн
1090,56 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
995,43 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1141,68
Економія: -129,92 грн
1011,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: ампула (20)
1000,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1192,99
Економія: -181,23 грн
1011,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (14)
1191,99
Економія: -180,23 грн
1011,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: розчин для ін'єкцій (15)
1049,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1243,88
Економія: -153,32 грн
1090,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (23)
1158,08
Економія: -51,25 грн
1106,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1049,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
1137,98
Економія: -126,22 грн
1011,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (22)
1192,99
Економія: -181,23 грн
1011,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1049,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1141,68
Економія: -129,92 грн
1011,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин для ін'єкцій (18)
1211,99
Економія: -200,23 грн
1011,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: ампула (21)
1005,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
1049,00 грн