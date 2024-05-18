Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл, №25 - Харків (156476) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
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1 соціальна аптека
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Всього: ампула (19)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (14)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67