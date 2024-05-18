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Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл, №25 - Харків (156476) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 359 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
1051,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (13)
1280,63
Економія: -190,08 грн
1090,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: ампула (16)
1110,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (23)
1089,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1294,36
Економія: -207,66 грн
1086,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: ампула (14)
1165,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1114,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), ампула (10)
1142,25 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: ампула (19)
1147,10
Економія: -106,40 грн
1040,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1141,68
Економія: -129,73 грн
1011,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: ампула (6)
1120,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (15)
1166,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (14)
1055,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1292,63
Економія: -209,75 грн
1082,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1095,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: ампула (24)
1162,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: ампула (13)
1112,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1165,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: ампула (24)
1088,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), ампула (15)
1274,82
Економія: -184,26 грн
1090,56 грн