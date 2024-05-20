Афлазин® капсули 200 мг блістер, №30 - Одеса (198711) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Нежданової, 32
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (139)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: упаковка (139)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Степова, 17
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Всього: упаковка (139)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пастера, 31