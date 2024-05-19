Афлазин® капсули 200 мг блістер, №30 - Львів (198711) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 141 аптеці
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Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Всього: упаковка (102)
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: капсули (10)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
D.s.
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Всього: капсули (10)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: капсули (10)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Львів, вул. Русових, 1