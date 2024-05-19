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Афлазин® капсули 200 мг блістер, №30 - Львів (198711) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
397,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: капсули (20)
541,73
Економія: -93,21 грн
448,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -55,14 грн
467,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
483,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (2)
397,25 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
465,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: капсули (10)
591,99
Економія: -124,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
470,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: капсули (20)
525,89
Економія: -88,75 грн
437,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
545,85
Економія: -68,43 грн
477,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
483,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
511,99
Економія: -44,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
611,99
Економія: -144,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
561,99
Економія: -94,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: капсули (10)
638,99
Економія: -171,14 грн
467,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
458,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: капсули (10)
483,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
518,99
Економія: -51,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: капсули (10)
554,99
Економія: -87,14 грн
467,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
578,99
Економія: -111,14 грн
467,85 грн