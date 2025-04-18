Флоксіум® розчин для інфузій (Floxium solution for infusion)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
220,13
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
224,11
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум
212,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Флоксіум® розчин для інфузій 500 мг пляшка 100 мл №1
Корпорація Артеріум