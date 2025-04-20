Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1202,18
Економія при броні: -390,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1148,62
Економія при броні: -47,06 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1233,13
Економія при броні: -277,76 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.