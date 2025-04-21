Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1137,37
Економія при броні: -383,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1117,06
Економія при броні: -369,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1125,65
Економія при броні: -377,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1285,77
Економія при броні: -196,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1310,43
Економія при броні: -244,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн