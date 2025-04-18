Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1179,54
Економія при броні: -93,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1146,71
Економія при броні: -51,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1264,35
Економія при броні: -178,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1270,78
Економія при броні: -67,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1261,13
Економія при броні: -220,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1151,50
Економія при броні: -380,47 грн