Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1275,14
Економія при броні: -161,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1271,61
Економія при броні: -171,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1173,85
Економія при броні: -183,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1274,53
Економія при броні: -183,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1174,86
Економія при броні: -85,75 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1148,63
Економія при броні: -400,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1172,52
Економія при броні: -394,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1270,01
Економія при броні: -73,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1149,59
Економія при броні: -375,08 грн