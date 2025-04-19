Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
592,88
Економія при броні: -38,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1247,30
Економія при броні: -450,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1110,60
Економія при броні: -313,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1171,71
Економія при броні: -397,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.