Київ (адресу не вказано)
Доступно в 549 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1108,80
Економія при броні: -282,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1104,19
Економія при броні: -167,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1090,69
Економія при броні: -165,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1269,52
Економія при броні: -175,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1245,58
Економія при броні: -189,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1174,42
Економія при броні: -341,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1235,70
Економія при броні: -429,15 грн