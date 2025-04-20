Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1218,56
Економія при броні: -412,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1106,55
Економія при броні: -368,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1189,65
Економія при броні: -385,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1144,33
Економія при броні: -379,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1180,39
Економія при броні: -409,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1141,37
Економія при броні: -389,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
612,17
Економія при броні: -38,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
624,41
Економія при броні: -37,01 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1107,90 грн