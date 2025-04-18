Харків (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1149,82
Економія при броні: -191,11 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1242,16
Економія при броні: -171,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1157,04
Економія при броні: -62,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1164,96
Економія при броні: -76,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1269,55
Економія при броні: -205,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Далацин супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Пфайзер Інк.
1101,20 грн