Київ
Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)

Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
11.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,50
Економія при броні: -35,92 грн
131,58 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 54
49.7 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
441.1 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
171,14 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
447.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
168,00
Економія при броні: -25,00 грн
143,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
449.0 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
163,05
Економія при броні: -8,55 грн
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
452.2 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
137,13
Економія при броні: -4,01 грн
133,12 грн
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
465.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
ГоловнаКошикОбране