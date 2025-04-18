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Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)
Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
11.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,50
Економія при броні:
-35,92 грн
131,58
грн
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 54
49.7 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
441.1 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
171,14
грн
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Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
447.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
168,00
Економія при броні:
-25,00 грн
143,00
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
449.0 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
163,05
Економія при броні:
-8,55 грн
154,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
452.2 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
137,13
Економія при броні:
-4,01 грн
133,12
грн
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Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
465.5 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
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