Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,55
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,97
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,59
Економія при броні: -13,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,55
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
96,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,04
Економія при броні: -3,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,76
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,37
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,55
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,44
Економія при броні: -14,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
105,33
Економія при броні: -15,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,70
Економія при броні: -3,95 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
96,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,61
Економія при броні: -11,88 грн