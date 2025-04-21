Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,92
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,83
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -9,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,85
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,25
Економія при броні: -15,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,52
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,10
Економія при броні: -16,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
87,83
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,15
Економія при броні: -20,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -9,10 грн